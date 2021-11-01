Суд разблокировал закупку Украиной электроэнергии из России и Беларуси. Поставки ожидаются 3 ноября

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Окружной административный суд Киева разблокировал проведение аукционов на закупку электроэнергии из России и Беларуси, отменив обеспечение иска компании «ДТЭК Западэнерго», которая принадлежит Ринату Ахметову.

Как сообщает «Укрэнерго», первые суточные аукционы начались уже сегодня, 1 ноября, а поставки электроэнергии ожидаются 3 ноября.

Суд удовлетворил ходатайство Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, что позволило возобновить действие положений Порядка распределения пропускной способности межгосударственных электросетей.