В оккупированном Донецке без электричества остались 10 тысяч жителей. Отключилось более 100 подстанций
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Matthew Henry / Unsplash
В оккупированном Донецке внезапно без электричества остались 10 тысяч абонентов.
Об этом сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.
По его словам, в 13:15 по Киеву произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций. Без света остались жители Кировского и Ленинского районов (микрорайоны: Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный).
Причины отключения выясняются.
Позднее Кулемзин сообщил о том, что частично света не будет и 2 ноября, но в других районах города. «Донецкие городские электрические сети» будут проводить ремонтные работы.
- Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября импорта электроэнергии из России и Беларуси не будет.
- До этого он сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки в Украину энергетического угля. В РФ это объяснили «необходимостью обеспечить собственные потребности».