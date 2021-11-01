В оккупированном Донецке без электричества остались 10 тысяч жителей. Отключилось более 100 подстанций

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Matthew Henry / Unsplash

В оккупированном Донецке внезапно без электричества остались 10 тысяч абонентов.

Об этом сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.

По его словам, в 13:15 по Киеву произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций. Без света остались жители Кировского и Ленинского районов (микрорайоны: Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный).

Причины отключения выясняются.

Позднее Кулемзин сообщил о том, что частично света не будет и 2 ноября, но в других районах города. «Донецкие городские электрические сети» будут проводить ремонтные работы.