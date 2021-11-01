ОПОРА: Результат Терехова на выборах мэра Харькова свидетельствует о возможности второго тура

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Чузавков Сергей / УНИАН

Результат и. о. мэра Харькова Игоря Терехова на выборах нового главы города колеблется на 50%, что указывает на возможность проведения второго тура голосования.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, проведенного гражданской сетью «ОПОРА».

Терехов получил поддержку 50,06% избирателей. При этом погрешность исследования составляет 1,1%. Его ближайший конкурент — Михаил Добкин — получил 28,21% (погрешность — 0,8%). Кандидат от «Европейской солидарности», депутат Харьковского областного совета Александр Скорик набрал 5,6%, остальные кандидаты — менее пяти процентов.

Согласно украинскому законодательству, на выборах глав городов с населением более 90 тысяч жителей нужно получить более 50% голосов избирателей, чтобы быть избранными. В случае, если в первом туре ни один кандидат не набирает такого количества, то проводят второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.