В Новой Зеландии птицей года стала длиннохвостая летучая мышь — впервые млекопитающее

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Shellie / Flickr

В Новой Зеландии птицей года назвали летучую мышь — это впервые, когда наземное млекопитающее страны включили в ежегодный конкурс Forest & Bird, и к тому же оно стало победителем.

Организаторы объяснили, что включили летучую мышь, чтобы поднять ее авторитет как вида, который находится под угрозой исчезновения.

«После двухнедельной кампании, которая чуть не сломала интернет и настроила друзей друг против друга, длиннохвостая летучая мышь стала победителем, набрав наибольшее количество голосов — 7 031», — отметили организаторы.

Этот конкурс проводится в рамках кампании по повышению осведомленности и поддержки животного. То есть голосование за летучих мышей — это также голосование за борьбу с хищниками, за восстановление окружающей среды и действия, которые помогут защитить от изменений климата рукокрылых и их пернатых соседей.

Shellie / Flickr

Второе место в голосовании занял нелетающий попугай какапо, третье — воробушек вида стрелок, четвертое — попугай вида кеа, а пятое — антиподовый альбатрос.

Однако BBC пишет, что победа летучих мышей разозлила некоторых комментаторов — люди писали, что страна сошла с ума, и говорили об «украденных выборах» (эта фраза принадлежит 45-му президенту США Дональду Трампу, который после победы Джо Байдена во время голосования в 2020 году заявлял, что у него украли выборы и что это он действительно победил). Основной их аргумент — летучая мышь не птица, а млекопитающее. Однако это не первый случай, когда результаты конкурса вызывают беспокойство. В 2019 году организаторы обнаружили сотни голосов, поступивших из России, из-за этого возникли опасения о фальсификации. Позже организаторы определили, что голоса, вероятно, поступили от российских любителей птиц, а не от хакеров, намеренных манипулировать голосованием.