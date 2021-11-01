Октябрь в Киеве был холоднее климатической нормы

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В Киеве в октябре среднемесячная температура воздуха составляла +8,4 °С, что ниже климатической нормы 1991—2020 годов на 0,2 °С.

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в понедельник, 1 ноября.

Самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8 °С, а самым холодным — 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4 °С.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. Кроме этого, в рейтинге самых сухих октябрей октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений.

Сентябрь в Киеве также был холоднее климатической нормы — среднемесячная температура воздуха составила +13,6 °С, что ниже климатической нормы на 1,3 °С.