Октябрь в Киеве был холоднее климатической нормы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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N Suma / Unsplash
В Киеве в октябре среднемесячная температура воздуха составляла +8,4 °С, что ниже климатической нормы 1991—2020 годов на 0,2 °С.
Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в понедельник, 1 ноября.
Самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8 °С, а самым холодным — 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4 °С.
На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. Кроме этого, в рейтинге самых сухих октябрей октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений.
Сентябрь в Киеве также был холоднее климатической нормы — среднемесячная температура воздуха составила +13,6 °С, что ниже климатической нормы на 1,3 °С.
- В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени — ночь на 22 октября оказалась самой теплой за последний 141 год.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем те, которые сейчас происходят в Европе. При повышении температуры на один градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.