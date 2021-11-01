Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников подал в отставку
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- София Телишевская
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УНИАН / Ратынский Вячеслав
Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Соответствующее заявление уже зарегистрировано в Аппарате Рады.
Отметим, сегодня, 1 ноября, в столичном КВЦ «Парковый» пройдет заседание фракции «Слуга народа», на котором депутаты планируют рассмотреть кадровые изменения в правительстве, в частности, Алексея Резникова хотят назначить на должность министра обороны.
Вместо этого его нынешнюю должность займет нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.
- Резников также является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (а пока глава делегации Леонид Кравчук проходит реабилитацию после операции на сердце, он исполняет его обязанности). Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в работе ТКГ будут «определенные изменения», однако не уточнил, связано ли это с возможной новой должностью Резникова.
- 13 октября Верещук заявила о готовности стать министром обороны, а ее кандидатуру якобы обсуждали во фракции. По ее словам, с президентом Владимиром Зеленским о назначении она пока не общалась, но надеется, что нардепы поддержат ее кандидатуру, если это одобрит президент как верховный главнокомандующий.
- В июле, после увольнения главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пошли слухи о будущем увольнении министра обороны Андрея Тарана.