Не хватает врачей. Мэр Киева объяснил, почему город не может развернуть дополнительные 6 тысяч мест для COVID-больных

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Сергей Бортник / «Бабель»

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киев готов при необходимости развернуть еще шесть тысяч мест для больных коронавирусом, но проблема в другом — не хватает медиков, которые будут работать с такими пациентами.

Об этом мэр города заявил в эфир телеканала «Украина 24».

В настоящее время столица готова принять 5,5 тыс. пациентов с коронавирусом в инфекционные отделения.

«Мы можем сделать еще больше мест, но самый главный вопрос — кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани возможностей», — сказал мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что горсовет доплачивает медикам, работающим с COVID, «они получают в общей сложности 30—35 и даже 40 тысяч гривен в месяц», говорит мэр.

«Оборудование есть, аппараты ИВЛ также — более 500, 90% наших мест снабжены кислородом. Но остается угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах», — заявил Кличко.

Напомним, с 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо полная вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов. В транспорт будут пускать с тестом или сертификатом вакцинации. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Школы будут работать дистанционно, пока не улучшится ситуация с коронавирусом. Детсады будут работать в обычном режиме при условии вакцинации 100% работников заведения.

В метро будут пускать со справками о вакцинации, отрицательным ПЦР или антиген-тестом, которому не более 72 часов, и справкой о выздоровлении от коронавируса. Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен.