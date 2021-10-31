Нардеп Скороход заявила, что умерший Поляков никогда не употреблял наркотики. Она считает, что его убили

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Нардеп Анна Скороход заявила, что ее сожитель, умерший нардеп Антон Поляков никогда не употреблял наркотики. Она также отметила, что видела на его теле якобы следы от удушения.

Об этом она заявила в эфире канала «Украина 24».

«Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить, что в какой бы ситуации Антон не находился, он бы никогда не прибегнул к наркотикам», — отметила Скороход.

Она считает, что вся информация, обнародованная правоохранителями, неправдива. Скороход уверена, что Полякова убили. Также нардеп заявила, что не понимает, почему полиция сразу не задержала таксиста и двух мужчин, выпивавших с Поляковым в день смерти.

«Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была, я лично ее видела — и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, и я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать о цепочке и еще какую-то чушь можно только людям, не понимающим ничего в этом. Я уверена, что это след от удушения», — заявила Скороход.

По ее словам, полиция ни разу не допрашивала ее по этому делу, хотя она и жила вместе с Поляковым. Она рассказала, что была обручена с погибшим нардепом, а пожениться они планировали на его день рождения. Скороход заявила, что они оба были разведены, и показала в эфире решение суда о разводе Полякова.