Выборы мэра Харькова: экзитполы отдали победу Терехову уже в первом туре
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Сергей Моргунов / «Бабель»
На выборах мэра Харькова сразу в первом туре побеждает исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. За него проголосовали более 50% пришедших голосовать.
Об этом говорится в данных экзитполов от «Социального мониторинга» и New Image Marketing Group.
По данным «Социального мониторинга», Терехов набрал 51,9% голосов. На втором месте – самовыдвиженец Михаил Добкин с результатом 27,6%. Замыкает первую тройку кандидат от «Евросолидарности» Александр Скорик (6,4%).
New Image Marketing Group дает несколько другие цифры. За Терехова проголосовали 53,8% избирателей, за Добкина – 24,5%, а за Скорика – 6,7%.
Если официальные результаты подтвердят данные экзитполов, это будет означать, что Терехов станет мэром города уже в первом туре и второй тур проводиться не будет.
- Выборы мэра Харькова состоялись 31 октября в связи со смертью Геннадия Кернеса. На этот пост претендовали 13 кандидатов.