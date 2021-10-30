Россия остановила один из трубопроводов в Европу, транспортирующий газ в обход Украины

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Российский «Газпром» остановил поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Как отмечает ТАСС, прокачка газа начала падать с 09:00 и до 11:00 полностью остановилась.

В то же время зафиксирован реверс газа по трубопроводу в обратном направлении (с запада на восток) в небольшом объеме. По данным Интерфакса, около 12 часов газ качали со скоростью примерно 150 тысяч куб. м в час.

В то же время в агентстве отметили, что обычно в выходные дни объемы закачки газа по трубопроводам в хранилища растут, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс.

Пока в «Газпроме» не комментируют ситуацию.