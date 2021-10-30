США высылают 55 сотрудников российских дипмиссий. В России заявили, что Вашингтон «раскручивает спираль конфронтации»

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Из США в ближайшие месяцы вышлют еще 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«У американцев сейчас работают в России около 130 человек, в то время как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), ситуация на дипломатическом фронте только усилится», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, в Вашингтоне «сливают» в СМИ «некорректные утверждения» о четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.

Кроме того, представитель МИД РФ обвинила США в том, что Вашингтон «раскрутил спираль конфронтации», поскольку якобы регулярно конфискует российскую дипсобственность и массово высылает сотрудников российских загранучреждений.

«С конца 2016 года более сотни наших сотрудников с членами семей были высланы под разными предлогами, в том числе с формулировкой persona non grata. И, что совершенно неслыханно с точки зрения канонов дипломатии и понятий частной собственности, право на которую в США всегда считалось священным, американские власти рейдерскими методами захватили шесть принадлежащих России объектов недвижимости, выставив полицейское окружение, и с тех пор не пускают туда российских дипломатов», — добавила Захарова.