ГБР сообщило о подозрении экс-замминистра обороны в растрате 700 млн гривен на питании для ВСУ

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Бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-главе одного из департаментов министерства сообщили о подозрении в нанесении ущерба более чем на 700 миллионов гривен при закупке продуктов для армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в декабре 2020-го — январе 2021 года тогдашний глава департамента заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на год. После этого замминистра обороны приказал ему незаконно заключить дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым привозить продукты и своевременно пополнять запасы ВСУ должны самостоятельно, привлекая личный состав и технику и расходуя дополнительные деньги из бюджета.

«Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности, по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности», — отметили в ГБР.

Сейчас возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ), экс-чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как стало известно «Бабелю», речь идет об экс-заместителе министра обороны Игоре Халимоне и Константине Ступаке.