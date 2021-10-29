На приватизацию за 230 млн грн выставили Калушскую ТЭЦ. Долгов у нее столько же
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Фонд госимущества выставил на аукцион по приватизации комплекс госпредприятия «Калушская теплоэлектроцентраль — новая» (Калушская ТЭЦ), который продолжает поставлять электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Станция входит в «Бурштынский энергоостров», который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы. Ее проектная электрическая мощность — 200 МВт. На продажу выставили главный корпус ТЭЦ, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожную колею и другое имущество госпредприятия. Цена лота — 230 158 661 грн.
Победитель аукциона будет обязан сохранять основной вид деятельности станции не менее 5 лет, погасить все долги и не допустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа не менее 6 месяцев.
Как сообщают профильные издания, текущая просроченная кредиторская задолженность предприятия 230,8 млн грн, в том числе по зарплате рабочим — 5,1 млн грн. Всего на ТЭЦ 625 рабочих.
- 27 октября на аукционе Фонда госимущества продали за 1,429 млн грн киевский завод «Большевик». Завод купил консорциум инвесторов — собственник компании «А-Девелопмент» Алексей Баранов, а также девелоперы UDP Андрей Иванов и Василий Хмельницкий. Новые владельцы обещают на месте завода в Киеве инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями, а также новые рабочие места.
- В декабре 2020 года правительство утвердило перечень госпредприятий, подлежащих приватизации. В 2021 году правительство планирует продать Одесский припортовый завод, завод «Большевик», Объединенную горно-химическую компанию, «Президент-отель» в Киеве, а также «Центрэнерго». К продаже готовят также несколько облэнерго и теплоэлектроцентралей.