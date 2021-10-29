Украина 31 октября переведет часы на зимнее время
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Creative Commons / Pixabay
В Украине летнее время закончится в воскресенье, 31 октября, в 4:00 по киевскому времени — часы переведут на один час назад.
Стране придется перейти на зимнее время, чтобы следовать постановлению Кабинета министров № 509 от 13 мая 1996 года, согласно которому в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время (на час вперед), а в последнее воскресенье октября — на зимнее.
В 2020 году предлагалось отменить перевод часов на летнее время, поскольку он влияет на биоритмы и самочувствие людей, и оставить только зимнее время. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, но за него не проголосовали. Однако депутаты к этому вопросу еще вернутся.
- В марте 2019 года Европейский парламент поддержал идею отказаться от сезонного перевода часов с 2021 года — переход на летнее время в этом году для ЕС, вероятнее всего, был последним, после бурных споров вокруг этой темы.
- Некоторые страны, как и Украина, переводят часы, но, например, в США, Канаде, Мексике и Австралии время переводят не на всей территории.