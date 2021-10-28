Телескоп Hubble показал снимок умирающей звезды. Публикацию посвятили Хэллоуину
- Автор:
- Олег Панфилович
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ESA / Hubble images
Космический телескоп Hubble прислал снимок умирающей звезды CW Leonis, расположенной на расстоянии 400 световых лет до Земли в направлении созвездия Льва.
Об этом сообщается на странице NASA.
CW Leonis – «красный гигант», в атмосфере которой углерод преобладает над кислородом. Он выделяется в результате ядерных реакций внутри звезды и является «сырьем» для образования новых планет, заявляют астрономы. По их оценкам, первоначально CW Leonis превосходила Солнце по массе в 3-5 раз, однако сейчас она снизилась примерно на треть. CW Leonis является самой близкой к Земле углеродной звездой.
Одной из наиболее интригующих особенностей звезды ученые называют яркие лучи света, исходящие от нее. Их яркость заметно изменилась в течение пятнадцатилетнего периода наблюдений за звездой. Астрономы предполагают, что щели в пыли, которая окутывает CW Leonis, могут позволять лучам звездного света проникать сквозь космическую пыль с разной интенсивностью. Однако точная причина резкой смены их яркости пока не выяснена.
Ученые отметили, что публикация демонстрирует «причудливые и жуткие небесные виды» и поэтому приурочена к Хэллоуину (Дню всех святых), который будут праздновать 31 октября.
- Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о сбое в работе телескопа Hubble. Сейчас аппарат перешел в безопасный режим.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.