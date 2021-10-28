Телескоп Hubble показал снимок умирающей звезды. Публикацию посвятили Хэллоуину

Новости

ESA / Hubble images

Космический телескоп Hubble прислал снимок умирающей звезды CW Leonis, расположенной на расстоянии 400 световых лет до Земли в направлении созвездия Льва.

Об этом сообщается на странице NASA.

CW Leonis – «красный гигант», в атмосфере которой углерод преобладает над кислородом. Он выделяется в результате ядерных реакций внутри звезды и является «сырьем» для образования новых планет, заявляют астрономы. По их оценкам, первоначально CW Leonis превосходила Солнце по массе в 3-5 раз, однако сейчас она снизилась примерно на треть. CW Leonis является самой близкой к Земле углеродной звездой.

Одной из наиболее интригующих особенностей звезды ученые называют яркие лучи света, исходящие от нее. Их яркость заметно изменилась в течение пятнадцатилетнего периода наблюдений за звездой. Астрономы предполагают, что щели в пыли, которая окутывает CW Leonis, могут позволять лучам звездного света проникать сквозь космическую пыль с разной интенсивностью. Однако точная причина резкой смены их яркости пока не выяснена.

Ученые отметили, что публикация демонстрирует «причудливые и жуткие небесные виды» и поэтому приурочена к Хэллоуину (Дню всех святых), который будут праздновать 31 октября.