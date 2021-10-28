Кабмин утвердил Стратегию интеграции переселенцев. Регионы получат 22 млн грн субвенций на жилье

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Кабинет министров на заседании в четверг, 28 октября, одобрил стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц, которые вынужденно покинули регионы из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма. Стратегия предусматривает ряд решений на период до 2024 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Стратегия должна помочь создать условия для интеграции переселенцев в принимающих территориальных общинах и устранить препятствия для этой группы граждан в реализации их основных прав (доступ к административным, социальным и другим услугам). Кроме этого документ предусматривает создание условий для развития потенциала переселенцев на новом месте жительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, стратегия коснется 1,4 млн украинцев.

Правительство даст 11 областям субвенцию (22 миллиона гривен) на поддержку переселенцев. На эти деньги купят 53 объекта недвижимости и проведут ремонт 13 объектов для временного проживания около 242 человек.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что до 2024 года жильем будут обеспечены еще не менее 3 тысяч переселенцев.

«Кроме того, запланировано строительство 500 и приобретение 60 квартир в сотрудничестве с правительством Германии в Северодонецке и Краматорске до 2025 года, что обеспечит жильем еще примерно 1 500 человек, а строительство 500 квартир в сотрудничестве с правительством Турции в Киеве, Николаеве и Херсоне до конца 2024 позволит обеспечить жильем еще около 1 300 человек», — сказал министр.