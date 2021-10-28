В Киеве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усиливают карантин

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Юлия Вебер / «Бабель»

В Киеве с понедельника, 1 ноября, будут действовать ужесточенные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо полная вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге 28 октября.

С тестом или вакцинацией можно работать и посещать гостиницы, Центры предоставления административных услуг (ЦНАУ), Управление труда и соцзащиты и Управление пенсионного фонда. То же самое касается и проведения массовых мероприятий. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют тест.

В транспорт будут пускать с тестом или сертификатом вакцинации. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Столичные школьники в понедельник за парты не вернутся. После каникул (с 1 ноября) учебный процесс будет дистанционным. Это касается всех учащихся 1—11 классов. Так школы будут работать до улучшения ситуации с коронавирусом в городе.

Садики продолжают работать, но по правилам «красной» зоны — при условии вакцинации 100% сотрудников заведения.

Отметим, что в приложении «Дія» есть сертификат о вакцинации. Если она завершена, то он «зеленого» цвета, если пока только одной дозой — «желтого». Его также можно распечатать с портала «Дія», главное — чтобы четко был виден QR-код.

Кличко добавил, что в Киеве ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Среди умерших немало молодых людей, есть даже годовалый ребенок. Заполненность коек почти 63%, в отдельных больницах 99—100%. Кроме этого, 84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Койки с кислородом третий день подряд заполнены более чем на 66%. Из-за таких показателей Кличко обратился к правительству с просьбой ввести «красную» зону. Это решение Государственная служба по чрезвычайным ситуациям может принять в пятницу, 29 октября.