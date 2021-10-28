Минздрав изменил дорожную карту по прививанию от коронавируса — убрал упоминание о добровольной вакцинации

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Tim Reckmann / Flickr

Министерство здравоохранения изменило дорожную карту по прививанию населения от коронавируса. В частности, оттуда убрали пункт о добровольной вакцинации.

Об этом идет речь в приказе министра за 27 октября.

Согласно документу, из дорожной карты полностью убрали абзац о том, что «вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий».

Также Минздрав изменил еще один пункт. В первоначальном варианте было указано, что «пока неизвестно, уменьшает ли вакцинация риски передачи инфекции между получившими вакцину и теми, кто ее не получил».

Вместо этого в документе будет указано, что эффективность вакцинации определяется прежде всего в предотвращении госпитализации из-за коронавируса, предотвращении тяжелых случаев и смерти у больных.