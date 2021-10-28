Министр здравоохранения Ляшко: Проблему с поставками кислорода в больницы решили

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Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что проблему с поставками кислорода в больницы для лечения пациентов с COVID-19 решили.

Об этом он рассказал во время брифинга.

«Сегодня ни один пациент, ни одна больница в стране не остались без кислорода. Да, в определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый, а вопросы решаются оперативно и командно», — сказал министр.

По его словам, один из двух остановленных производителей кислорода завершил регламентные работы и начинает поставлять кислород. Второй производитель закончит регламентные работы 1 ноября. Всего к поставкам кислорода привлекли 35 производителей, из которых 12 выпускают технический кислород.

Ляшко заверил, что кислорода хватает, но потребность в нем высокая — он требуется 80% госпитализированных с коронавирусом.

«Ситуация неравномерная, и в 46 из 480 ковидных больниц койки с кислородом уже заняты на 100%, а в 193 койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% клиник остаются без критической нагрузки», — сказал он.

Министр также отреагировал на сообщения о быстром расходовании кислорода. По его словам, это из-за наплыва пациентов со штаммом «Дельта».

«Есть больницы, где двухтонная емкость для жидкого кислорода в предыдущие волны COVID-19 использовалась в течение 7—10 дней, и эта больница нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1—2 дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней», — сказал он.