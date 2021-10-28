Исследование: Антидепрессант может снизить риск тяжелого течения COVID-19

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Дешевый антидепрессант Флувоксамин предотвращает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Он понижает его на треть.

Об этом говорится в исследовании ученых из Бразилии, пишет CNN.

В исследовании приняли участие 1 500 пациентов. Результаты показали, что употреблявшие препарат с меньшей вероятностью имели тяжелое течение болезни и попадали в больницу.

Флувоксамин предпочтительно используется для лечения обсессивно-компульсивного расстройства и депрессии.

По данным ученых, этот препарат может уменьшать количество воспалительных молекул — цитокинов, которые активно вырабатываются во время коронавирусной болезни.

741 пациент во время исследования принимал препарат, а 756 — получали плацебо. В группе плацебо у 16% пациентов было тяжелое течение болезни, а в группе, принимавшей Флувоксамин — 11%.