Молдова закупила еще 1,5 миллиона кубометров газа не у России. Первые поставки уже состоялись

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Молдова купила на международном рынке еще 1,5 миллиона кубометров газа — опять не у России.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства публичной собственности страны.

Как отмечается, третий тендер выиграли два участника. Речь идет о DXT Commodities — международной компании, офис которой расположен в Швейцарии, и польской компании PGNiG, которая уже выиграла первый тендер.

Также в агентстве заверили, что победители первых тендеров уже поставили газ, как было указано в контрактах.