Молдова закупила еще 1,5 миллиона кубометров газа не у России. Первые поставки уже состоялись
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Молдова купила на международном рынке еще 1,5 миллиона кубометров газа — опять не у России.
Об этом сообщили в пресс-службе Агентства публичной собственности страны.
Как отмечается, третий тендер выиграли два участника. Речь идет о DXT Commodities — международной компании, офис которой расположен в Швейцарии, и польской компании PGNiG, которая уже выиграла первый тендер.
Также в агентстве заверили, что победители первых тендеров уже поставили газ, как было указано в контрактах.
- В начале октября компания «Молдовагаз» только на месяц продлила контракт с российским «Газпромом» на поставку газа и теперь вынуждена закупать его по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, сейчас стране не хватает примерно 16 миллионов кубометров.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем до конца зимы.
- Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России. На открытом конкурсе победила польская компания PGNiG. Второй тендер выиграла швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Обе компании поставят по миллиону кубометров газа.
- 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе заверила, что ЕК выделит стране €60 миллионов на преодоление газового кризиса.