Более 20 поездов опаздывают из-за аварии на Житомирской железной дороге. Время задержки до 4 часов

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В Житомирской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Поэтому ряд поездов вынуждены изменить свой маршрут — время задержки рейсов составляет до четырех часов.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Поезда дальнего сообщения, которые шли в направлении Козятина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.

А вот скоростной «Интерсити+» № 716 Перемышль — Киев и поезд № 29/30 Киев — Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

Также в УЗ предупредили о возможном опоздании таких рейсов:

№ 134/133 Рахов — Николаев;

№ 772/771 Хмельницкий — Киев;

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 138/137 Хмельницкий — Лисичанск;

№ 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

№ 357/758 Киев — Рахов;

№ 867/868 Киев — Гречаны;

№ 13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;

№ 145/146 Киев — Измаил;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 105/106 Киев — Одесса;

№ 41/42 Трускавец — Днепр;

№ 42/41 Днепр — Трускавец;

№ 130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;

№ 22/21 Трускавец — Харьков;

№ 3/4 Ужгород — Запорожье;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 139/140 Киев — Каменец-Подольский.

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. «Укрзалізниця» извиняется за вынужденную задержку.