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Более 20 поездов опаздывают из-за аварии на Житомирской железной дороге. Время задержки до 4 часов

Автор:
София Телишевская
Дата:

Videvo

В Житомирской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Поэтому ряд поездов вынуждены изменить свой маршрут — время задержки рейсов составляет до четырех часов.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Поезда дальнего сообщения, которые шли в направлении Козятина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.

А вот скоростной «Интерсити+» № 716 Перемышль — Киев и поезд № 29/30 Киев — Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

Также в УЗ предупредили о возможном опоздании таких рейсов:

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. «Укрзалізниця» извиняется за вынужденную задержку.