На Донбассе погиб украинский военный. Боевики 9 раз открывали огонь

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Российские наемники 9 раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Гранитного оккупанты реализовали два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

У Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку от Широкино — из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

На вражеские вооруженные провокации воины ВСУ открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В штабе ООС 26 октября сообщали о семи обстрелах со стороны боевиков. В результате агрессии в зоне ответственности ОТГ «Восток» один воин погиб, а другой получил осколочное ранение.

Утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. Обстрел повредил шесть жилых домов. Чтобы сохранить жизни воинов и гражданского населения, в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.