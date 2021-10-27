Украинский политзаключенный Яцкин нашелся — его этапировали в колонию в Кемеровской области

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Facebook / Людмила Денісова

Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) этапировали украинского политзаключенного Ивана Яцкина в одну из колоний строгого режима в Кемеровской области РФ. Ранее сообщалось, что его вывезли из СИЗО-1 в Симферополе в неизвестном направлении.

О перемещении Яцкина сообщил его адвокат Николай Полозов.

По его словам, о вывозе украинца в Россию узнала жена Яцкина — ей эту информацию сообщили сотрудники крымского ФСИН. Они не указали, в какую именно колонию отправлен ее муж.

Полозов опубликовал в Facebook изображение с указанием колоний в Кемеровской области, которых там насчитывается 13.

Facebook / Николай Полозов