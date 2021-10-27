WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с допингом. Руководство НАДЦ подало в отставку

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальную антидопинговую организацию Украины (NADC) в манипуляциях с допингом.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Как отмечается, расследование «Операция «Геркулес» было начато в 2019 году, были собраны доказательства того, что с 2012 года организация предупреждала спортсменов о предстоящем допинг-контроле.

«NADC связывалась со спортсменами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их появиться на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, были также случаи, когда вся национальная команда находилась в агентстве, ожидая тестирования», — заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

Кроме того, в ходе расследования выявили доказательства в подтверждение того, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно отметил по меньшей мере шесть допинг-проб, взятых в соревновательный период у легкоатлетов, как взятые во внесоревновательный. Каждая из них оказалась отрицательной.

В то же время в WADA объяснили, что неправильная запись образцов может повлиять на результаты анализов, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Положительный тест может быть ошибочно классифицирован как негативный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.

В отношении Национального антидопингового центра начали процесс проверки соответствия положениям международного стандарта, подписанного сторонами.

На информацию WADA уже отреагировали в Министерстве молодежи и спорта Украины и заявили, что директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

«Мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», — подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.