Дания изменила правила въезда для украинцев
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Steven Shaffer / Unsplash
Правительство Дании изменило правила въезда для украинцев. В стране решили отказаться от стандартной «цветной» схемы с разными государствами мира и ввели единые для всех правила.
Об этом пишет посольство Украины в Дании в своем Facebook.
С 25 октября украинцы могут въехать в Данию без теста и самоизоляции по прибытии. Для этого необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратами, признанными в ЕС (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna). Сертификат может быть как в бумажном виде (международный или с портала «Дія»), так и в цифровом (в приложении «Дія»).
Невакцинированные украинцы тоже смогут попасть в Данию. Для этого нужно в течение 24 часов после въезда сдать тест на коронавирус.
Переболевшие в течение года до въезда в Данию могут предоставить соответствующую справку и не сдавать тест. Для этого нужно будет показать справку о положительном ПЦР-тесте на коронавирус, который был сделан не менее чем за 14 дней до въезда.
- В Дании 10 сентября отменили все карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Страна стала первой в Евросоюзе, вернувшейся к повседневной «доковидной» жизни. В стране высокий уровень вакцинации (более 80% взрослого населения), при этом низкая заболеваемость и смертность. Еще в августе министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что COVID-19 «больше не является критической угрозой для общества».