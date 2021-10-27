Компания Merck бесплатно поделится лицензией на свои таблетки от COVID-19. Это должно их удешевить

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Chupacabra Viranesque / Flickr

Американская фармацевтическая компания Merck решила поделиться лицензией на свой экспериментальный препарат «Молнупиравир» для лечения COVID-19.

Об этом пишет The Washington Post.

Компания передаст разрешение Патентному пулу лекарственных средств (MPP), поддерживаемому Организацией Объединенных Наций. Он, в свою очередь, может передать лицензию другим производителям. Сообщается, что на такой шаг компания пошла, чтобы расширить доступность препарата, производственную базу и снизить его стоимость.

По данным СМИ, сейчас правительство США платит около $700 за курс лечения «Молнупиравиром». Однако по словам Брука Бейкера, профессора права Северо-Восточного университета США, который отслеживал переговоры по препарату, цена курса лечения может упасть ниже $10, так как конкуренция между производителями и масштабы производства растут.

Препарат пока не одобрили ни в США, ни в Европе. Но эксперты говорят, что у него огромный потенциал в борьбе с пандемией. Таблетки легко изготавливать, транспортировать, хранить и применять, что делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнями доходов, с более слабой инфраструктурой и ограниченными поставками вакцин.

Ранее в этом году Merck заключила сделки с восемью индийскими фармацевтическими производителями на производство «Молнупиравира». На прошлой неделе Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил об инвестициях в $120 миллионов, чтобы побудить производителей начать производство этого лекарства уже сейчас.

Около двух десятков производителей по всему миру заявили о заинтересованности в производстве «Молнупиравира» по лицензии, которую Merck передала MPP. Производители лекарств смогут обращаться за разрешением на производство препарата уже с 27 октября.