В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса более 291 тысячи человек. Заразились 22 тысячи

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за минувшие сутки 26 октября коронавирусом заразились 22,5 тысячи человек. Среди них 399 медиков и 1 532 ребенка.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 5 925 человек, а 692 — умерли от осложнений. В то же время 11 593 больных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 874) и Харьковской (1 641) областях.

В то же время за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили более 291 тысячи украинцев. 212 тысяч вакцинировались первой дозой, а 79 тысяч — второй дозой.