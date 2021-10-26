Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что приватизация ПриватБанка сейчас невозможна — из-за отсутствия судебной реформы
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- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что сейчас провести приватизацию ПриватБанка невозможно, поскольку этот процесс будут обжаловать экс-владельцы учреждения.
Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».
«Когда я уходила из НБУ, было, по-моему, 600 исков от Коломойского и его компаний. Теперь этих исков тысяча. Если можно обжаловать назначение главы правления ПриватБанка через суд, то почему нельзя обжаловать разделение активов на «плохой» и «хороший» банк и снова все это затянуть на невероятное количество лет», — сказала Гонтарева.
По ее мнению, приватизация ПриватБанка вряд ли возможна без возврата активов банка и привлечения его бывших владельцев к ответственности.
«Да, очищенный банк может быть красиво продан, но как это сделать? Любая очистка активов будет обжалована теми же судами. Отсутствие судебной реформы, отсутствие действенных правоохранительных органов — это никуда не исчезло», — объяснила экс-глава НБУ.
Также Гонтарева отметила, что раньше надеялась на быструю приватизацию, но «воз и ныне там».
«Когда мы национализировали банк в 2016 году, у меня был ответ такой — все будет очень быстро, потому что агентство Kroll нашло все эти активы, провело аудит, подготовило большое количество документов, которые использовали для исков. [...] Не то, что ничего не вернули, но я даже не вижу подозрений, которые выдвинули бы акционерам», — подчеркнула она.
Отдельно Гонтарева напомнила, что на национализацию ПриватБанка государство потратило $5,5 миллиарда, а к бывшим владельцам банка поданы иски на $10 миллиардов.
- ПриватБанк был национализирован 21 декабря 2016 года — Министерство финансов купило 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел напрямую 41,6% акций банка, еще 16,5% — опосредованно через компанию Triantal investments LTD. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5% акций банка. Владельцем 2,7% акций банка был глава правления Александр Дубилет.
- В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. Банк утверждает, что они незаконно присвоили $1,9 миллиарда в 2013—2014 годах через ряд мнимых сделок, а деньги вывели на свои компании.
- Бывший акционер ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский хочет, чтобы государство вернуло ему $2 миллиарда капитала банка, и тогда он откажется от споров в суде по этому делу.
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал решение о национализации ПриватБанка противоправным.
- В апреле 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор в ближайшее время планирует выставить на продажу государственный ПриватБанк.