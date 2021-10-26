Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что приватизация ПриватБанка сейчас невозможна — из-за отсутствия судебной реформы

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что сейчас провести приватизацию ПриватБанка невозможно, поскольку этот процесс будут обжаловать экс-владельцы учреждения.

Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

«Когда я уходила из НБУ, было, по-моему, 600 исков от Коломойского и его компаний. Теперь этих исков тысяча. Если можно обжаловать назначение главы правления ПриватБанка через суд, то почему нельзя обжаловать разделение активов на «плохой» и «хороший» банк и снова все это затянуть на невероятное количество лет», — сказала Гонтарева.

По ее мнению, приватизация ПриватБанка вряд ли возможна без возврата активов банка и привлечения его бывших владельцев к ответственности.

«Да, очищенный банк может быть красиво продан, но как это сделать? Любая очистка активов будет обжалована теми же судами. Отсутствие судебной реформы, отсутствие действенных правоохранительных органов — это никуда не исчезло», — объяснила экс-глава НБУ.

Также Гонтарева отметила, что раньше надеялась на быструю приватизацию, но «воз и ныне там».

«Когда мы национализировали банк в 2016 году, у меня был ответ такой — все будет очень быстро, потому что агентство Kroll нашло все эти активы, провело аудит, подготовило большое количество документов, которые использовали для исков. [...] Не то, что ничего не вернули, но я даже не вижу подозрений, которые выдвинули бы акционерам», — подчеркнула она.

Отдельно Гонтарева напомнила, что на национализацию ПриватБанка государство потратило $5,5 миллиарда, а к бывшим владельцам банка поданы иски на $10 миллиардов.