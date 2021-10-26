МВД: В крови нардепа Полякова выявили димедрол, усиливающий действие наркотиков

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Кузьмин Александр / УНИАН

В организме умершего народного депутата Антона Полякова, кроме метадона и алкоголя, выявили димедрол, усиливающий действие наркотиков.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире hromadske.

«Мы завершили одну из экспертиз и точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола — так называемый уличный метадон. Димедрол усиливает действие наркотического вещества», — заявил он.

По словам Енина, в обычной аптеке по обычному рецепту такое вещество купить невозможно.

«То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, добытая где-то не в официальной аптечной сети», — добавил первый замглавы МВД.

В то же время Енин отметил, что пока не будет комментировать, каким образом вещество попало в организм.

«Следствие продолжается. Полиция не получила доказательств, что смерть Полякова носила насильственный характер. В то же время мы пока не исключаем ни одну из версий», — сказал он.