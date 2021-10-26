На встрече в Atlantic Council в США Гео Лерос рассказал о проблемах со свободой слова и «институте смотрящих» в Украине

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УНИАН

Внефракционный депутат Гео Лерос, который сейчас находится с визитом в США, на встрече с бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом, который руководит Евразийской программой в Atlantic Council, и заместителем директора Евразийского центра Atlantic Council Меленной Харинг рассказал о проблемах со свободой слова в Украине

Об этом Лерос сообщил в комментарии «Бабелю».

«Мы поднимали тему «вагнеровцев», связи Владимира Зеленского с олигархами, контроле Офиса президента над судами, как Офис президента наступает на свободу слова на примере ситуации с Мирославой Барчук (ведущая ток-шоу «Зворотній Відлік» на «Суспільному», которая обвинила советника главы ОП Михаила Подоляка в шантаже). Я попытался рассказать, как Зеленский пытается узурпировать повестку дня и контролировать все медиа», — написал Лерос.

Он также написал, что говорили о главе Офиса президента Андрее Ермаке и его роли, об «институте смотрящих», убытках «Энергоатома», прибыли окружения Зеленского и роли Офиса президента в сливе «пленок Андрея Деркача».

Другой член делегации, Алексей Гончаренко в своем Telegram написал, что на встрече обсуждали «Северный поток — 2» и его влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы. «Поговорили об отношениях Украины и США, их перспективах и договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве», — написал Гончаренко.

Что произошло?

Как стало накануне известно «Бабелю», Международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership пригласили делегацию депутатов из межфракционного объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» прилететь в США с визитом. Там они должны были обсудить «Северный поток — 2», зеленую энергетику и другие проблемы этого направления.

В объединение входят 25 депутатов всех фракций парламента, включая «Слугу народа». Сопредседателем межфракционного объединения является нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Чтобы вылететь в США, депутаты должны были получить дипломатическую ноту от Министерства иностранных дел, но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Причин такого решения в ведомстве не объяснили. Поэтому депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины.

Посольство Украины в США заявило, что частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями. Также дипучреждение пояснило, что обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами.

Посольство также отметило, что для обеспечения зарубежных визитов берет средства из бюджета, а «без официального согласования визита выделение таких средств невозможно».