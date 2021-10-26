В Вене сотни людей вышли на улицы против вакцинации от коронавируса и карантина. Еще одно требование — отставка канцлера

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В австрийской столице, в Вене сотни людей вышли на акцию протеста против карантина и вакцинации, также они требуют отставки канцлера Австрии.

Об этом сообщает Kurier.

По данным издания, организаторы подавали заявку на 8 тысяч человек, но на акции присутствовали около 3 тысяч. В то же время правоохранители заявляют, что участников было еще меньше — около 1,7 тысячи.

Участники акции прошлись по центру города до Шварценбергплаца с австрийскими, немецкими и хорватскими флагами и баннерами, на которых было написано: «Курц должен уйти», хотя он подал в отставку две недели назад.

Также активисты скандировали: «Шалленберг должен уйти», «Политика равна коррупции», «Мы здесь, мы громкие, потому что воруют нашу свободу».