Боевики обстреляли из минометов поселок Гранитное на Донбассе, прокуратура открыла производство

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На Донбассе боевики обстреляли из минометов поселок Гранитное (Волновахский район) и повредили жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ни один гражданский житель поселка не пострадал.

В настоящее время прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).