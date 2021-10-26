Спецслужбы Европы и США арестовали 150 человек в рамках крупнейшей операции против даркнета

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Brian Klug / Flickr

Спецслужбы ряда стран Европы и США провели крупную спецоперацию под названием Dark HunTOR, в рамках которой арестовали 150 подозреваемых в продаже и покупке незаконных товаров в даркнете.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Европол.

Указано, что это одна из крупнейших в истории операций по борьбе с «темной сетью». Некоторых арестованных Европол рассматривает как ключевых фигурантов преступной деятельности.

Спецслужбы провели скоординированные задержания в Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, США и Австралии. Среди арестованных несколько известных лиц и «особо важных целей», но их имена не разглашаются. Больше всего человек задержали в США — 65 подозреваемых. В Германии 47 человек, в Великобритании — 24.

Во время спецоперации изъяли €26,7 млн наличными и в биткоинах, 45 единиц оружия и 234 кг запрещенных препаратов, в том числе 25 тысяч таблеток экстази. Изъятые товары указывают на причастность владельцев к таким торговым площадкам как DeepSea, Berlusconi и DarkMarket, которые уже закрыли.