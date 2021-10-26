«Киевтеплоэнерго» просит остановить обыски и проверки, пока не завершит подачу тепла

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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» просит правоохранителей и контролирующие органы приостановить обыски и проверки до окончания подачи тепла столичным объектам.

Об этом говорится в заявлении КП.

В «Киевтеплоэнерго» заявили, что на объектах КП с начала года прошло 32 проверки и обыска. КП сотрудничает с правоохранительными и контролирующими органами, но просит отсрочить действия на период запуска тепла в городе, поскольку по некоторым вопросам проверки проводятся несколько раз разными госорганами.

Указано, что в течение месяца продолжается проверка Госаудитслужбы касательно эффективности предприятия за период с января 2018 года по июнь 2021 года. В проверке принимает участие «беспрецедентное количество» аудиторов (31) из-за возможного повышения тарифов. «Киевтеплоэнерго» заявляет и о проверке со стороны Госпродпотребслужбы, из-за чего настаивает на поэтапном их проведении.

В КП напоминают, что обеспечивают 90% потребностей Киева в тепле и почти 60% — в электроэнергии.