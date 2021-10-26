Мэр Садовый: В школах Львова с 1 ноября вводят дистанционное обучение

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Во Львове все школы с понедельника, 1 ноября, переходят на дистанционное обучение.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый во время видеообращения 26 октября.

«Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это и начальная школа, и старшие классы», — подчеркнул он.

По словам Садового, в обычном режиме будут работать только садики.

Кроме того, мэр города отметил, что завтра, 27 октября, правительственная комиссия может принять решение о переводе Львова в «красную» зону.