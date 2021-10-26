Мэр Садовый: В школах Львова с 1 ноября вводят дистанционное обучение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay
Во Львове все школы с понедельника, 1 ноября, переходят на дистанционное обучение.
Об этом заявил мэр города Андрей Садовый во время видеообращения 26 октября.
«Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это и начальная школа, и старшие классы», — подчеркнул он.
По словам Садового, в обычном режиме будут работать только садики.
Кроме того, мэр города отметил, что завтра, 27 октября, правительственная комиссия может принять решение о переводе Львова в «красную» зону.
- В Украине установили очередной рекорд смертности от коронавируса — 734 человека за сутки 25 октября. За сутки 21 октября в Украине выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом — 23 785.
- В «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская и Сумская области. А с 26 октября туда попали Николаевская и Ровенская области.