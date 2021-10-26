В Чехии задержали семерых украинцев за вымогательство денег у своих соотечественников
- Автор:
- Олег Панфилович
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Сотрудники Национального центра по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований Чехии задержали семерых украинцев по обвинению в создании преступной группировки.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, задержанные входили в так называемую «луганскую бригаду». Свою деятельность они вели в основном в Брно и Южно-Моравском крае, их жертвами становились выходцы из Украины. От них требовали «плату» за так называемую защиту. Таким образом, обвиняемые должны были получить не менее 2,5 миллиона чешских крон ($112 тысяч).
В ходе производства по уголовному делу были задержаны семеро человек (4 мужчины и 3 женщины). Двух женщины обвиняют в предоставлении преступников своих банковских счетов для перевода средств.
Во время обысков жилищ подозреваемых полиция выявила 1,5 миллиона крон ($68 тысяч), а также огнестрельное оружие. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.
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