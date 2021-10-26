Против нардепа Кивы открыли производство из-за его видео со стрельбой из автомата

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УНИАН

Против народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» возбудили уголовное производство из-за его видео со стрельбой.

Об этом журналистам 26 октября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Фактовое дело есть», — сказала она, отвечая на вопрос, возбудили ли в отношении Кивы производство после его стрельбы. Когда дело дойдет до выдвижения подозрения, она скажет, с какой квалификацией подписано подозрение.

15 октября, в день убийства Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером «антифашистского движения» в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.