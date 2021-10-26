YouTube частично заблокировала канал президента Бразилии за распространение фейков о коронавирусе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
YouTube частично заблокировала канал президента Бразилии Жаира Болсонару. Он распространял фейки о вакцинации.
Об этом пишет CNN Brasil.
Сервис запретил на неделю публиковать ему новые видео. Это сделали из-за неоднократных нарушений со стороны Болсонару.
«Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушение наших правил распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, которая утверждает, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям», — говорится в заявлении.
Во время прямого эфира в четверг Болсонару заявил, что у вакцинированных в Великобритании после прививки якобы появлялся синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это опровергли в британском Минздраве.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару публично уменьшает опасность коронавируса, обещает привиться последним в стране и призывает граждан «не ныть» из-за пандемии. Его уже штрафовали за отсутствие маски и нарушение карантина.
- В сентябре Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.