Расследование Bihus.Info: Контрабандисты заранее знали о санкциях СНБО, поэтому успевали переоформить компании

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Офіс президента України / Facebook

Фигуранты санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед тем, как Совет накладывал на них экономические ограничения. Это может свидетельствовать о том, что в СНБО была утечка информации.

Информацию об этом опубликовали журналисты расследователи с проекта Bihus.Info.

В расследовании речь идет о санкциях против «топ-10 контрабандистов», которые вступили в силу 3 апреля 2021 года. Дело в том, что за день до этого — 2 апреля один из фигурантов списка Валерий Пересоляк исчез из перечня учредителей двух многомиллионных строительных компаний, причем эти изменения произошли в нерабочее время — 23:30. Другой фигурант санкций Виктор Шерман также прибег к такому шагу, выйдя из предприятия ООО «Мира».

Второй пакет санкций также мог получить утечку, поскольку Эдуард Кукоба вышел из трех предприятий, перед тем, как вступило в силу второе решение СНБО. С этих трех предприятий в анкционный список попала только ООО «Вилла Дель Ре».

А вот Александр Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров по крайней мере шести предприятий. И сделал он это за несколько дней до объявления перечня пидсанкцийних людей. Таким образом, на 5 из 6 компаний санкции не наложили.

Перед объявлением третьего пакета санкций против контрабандистов фигурант этого перечня Валерий Фальковский за несколько часов до пресс-конференции секретаря СНБО переписал свое предприятие «Навитайм».

Сам секретарь СНБО Алексей Данилов не прокомментировал эту ситуацию, но посоветовал журналистам обратиться в Совет с письмом.