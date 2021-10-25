В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, в Херсонской области запасов хватит на три дня

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В больницах Чернигова кислорода для больных с коронавирусом осталось на несколько часов.

Об этом заявил генеральный директор Черниговской городской больницы № 2 Владислав Кухарь.

«Сейчас в больницах города, которые оказывают помощь больным с COVID-19, сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. И неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет. Самых тяжелых пациентов перевели на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем», — сказал он.

По словам Кухаря, в больнице к каждому пациенту индивидуальный подход, медики подбирают оптимальный режим предоставления кислородной поддержки.

«Эта волна ковида, по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более кислородно зависимой. У нас в три раза больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах», — добавил глава больницы.

В то же время замглавы Херсонской областной государственной администрации Николай Якименко сообщил, что в больницах области запасов кислорода хватит только на три дня.

«Сейчас очень сложная ситуация с кислородом. Она не критична, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает», — подчеркнул он во время брифинга 25 октября.

Также Якименко отметил, что в области за сутки используют почти 15 тонн медицинского кислорода.