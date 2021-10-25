В Судане после свержения переходного правительства объявили чрезвычайное положение

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Al Jazeera English / Flickr

В Судане 25 октября объявили чрезвычайное положение после того, как в стране произошел государственный переворот. Силы безопасности арестовали премьер-министра Абдалла Хамдока и других членов переходного правительства.

Об этом сообщает Reuters.

В телевизионном обращении высокопоставленный военный Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявил, что распустил Суверенный совет — гражданско-военный правящий орган и переходное правительство.

В то же время на улицы страны вышли тысячи демонстрантов, пытающихся «противостоять» военному перевороту.

Аль-Бурхан пообещал, что Судан и в дальнейшем будет придерживаться международных соглашений, а через некоторое время страна сможет вернуться к гражданскому правлению. Это может произойти после выборов, которые должны состояться в июле 2023 года.

Между тем пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко призвал украинцев воздержаться от поездок в Судан.

Напомним, 21 сентября в Судане провалилась неудачная попытка госпереворота. Тогда власти арестовали 40 функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира.