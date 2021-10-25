Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного

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Степанов Анатолий / УНИАН

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников ранен украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

«Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести», — рассказали в штабе.

Также военные отметили, что в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из них — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения:

возле Каменки — из минометов калибра 82 мм;

недалеко от Песков — из стрелкового оружия;

в направлении Золотого-4 — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Бойцы ООС открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.