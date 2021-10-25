СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступную группу, которая отмыла для хакеров десятки миллионов

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Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию, по результатам которой разоблачили в Николаеве преступную группу — она отмыла для хакеров десятки миллионов долларов через даркнет.

Об этом сообщают Нацполиция и СБУ.

Группа украинцев организовала схему с множеством подставных лиц, благодаря которой работала с различными финансовыми сервисами. Также украинцы самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывают цифровые кошельки и воруют криптовалюту.

Клиентами группы были различные хакеры, в том числе действующие на территории России. Для них украинцы выводили краденое в наличные.

Во время обысков у группировки правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами, флэшки, черновые записи и наличные деньги в разной валюте.

Сейчас правоохранители анализируют информацию для привлечения к ответственности всех причастных, в том числе и иностранных заказчиков.