В Крыму из-за COVID-19 переполнены морги. Для сохранения тел «в более-менее надлежащем состоянии» закупят модульные холодильники
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- Екатерина Кадакова
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TASS / Getty Images
В оккупированном Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за высокого уровня смертности от коронавируса.
Об этом заявил во время брифинга по ситуации с коронавирусом самопровозглашенный вр.и.о. министра здравоохранения региона Константин Скорупский, сообщает «Коммерсант».
«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделение: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы сохранять тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», — сказал он.
По словам Скорупского, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.
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- С 25 октября «власть» оккупированного Россией Крыма усилила карантин на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и запретила покидать дома людям в возрасте более 65 лет до «особого» распоряжения. Для других людей ввели обязательные QR-коды, которые будут требовать для посещения мест общественного питания, музеев, торговых центров.