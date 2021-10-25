В Крыму из-за COVID-19 переполнены морги. Для сохранения тел «в более-менее надлежащем состоянии» закупят модульные холодильники

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В оккупированном Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за высокого уровня смертности от коронавируса.

Об этом заявил во время брифинга по ситуации с коронавирусом самопровозглашенный вр.и.о. министра здравоохранения региона Константин Скорупский, сообщает «Коммерсант».

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделение: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы сохранять тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», — сказал он.

По словам Скорупского, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.