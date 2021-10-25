Археологи нашли в Ираке каменные барельефы с изображением царей и первый в стране винный завод

Новости

В Ираке, в городе Фаиди группа археологов нашла каменные барельефы, изображающие ассирийских царей, которые молятся богам, а также первый в стране промышленный винный завод. Находки сделала группа археологов из Департамента древностей города Дахук вместе с итальянскими коллегами, цитирует France 24.

Фигуры царей вырезали в стенах оросительного канала, протяженность которого составляет почти 9 километров. Резные фигурки — это 12 панелей размером пять метров в ширину и два метра в высоту с изображением богов, царей и священных животных. Они датируются 721—705 годами до нашей эры.

«В Ираке есть и другие места с наскальными рельефами, особенно в Курдистане, но ни одно из них не является настолько огромным и монументальным, как это», — сказал итальянский археолог Даниэле Моранди Бонакосси.

Сам оросительный канал вырезали из известняка для подачи воды из холмов на поля фермеров, а резьбу сделали, чтобы напоминать людям о царе, который приказал его построить.

«Это была не только религиозная сцена молитвы, но и политическая, своего рода пропагандистская сцена. Таким образом царь хотел показать людям, живущим в этом районе, что он был тем, кто создал эти системы для орошения, поэтому люди должны помнить об этом и оставаться ему верными», — добавил Моранди Бонакосси.

Также археологи нашли в археологическом памятнике Хиннис в провинции Духок гигантские каменные бассейны, которые были вырезаны в белой скале и использовались в коммерческом виноделии в конце VIII или начале VII века до нашей эры.

«Это был своего рода промышленный винный завод. Мы нашли 14 установок, которые использовались для прессования винограда и извлечения сока, который затем перерабатывался в вино», — сказал Моранди Бонакосси и отметил, что это первое подобное открытие в Ираке.