В оккупированном Крыму силовики под «судом» задержали крымских татар и журналистов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В оккупированном Симферополе под зданием подконтрольного россиянам Крымского гарнизонного суда задержали более 10 крымских татар и журналистов.
Об этом сообщает «Крымская солидарность».
В суде сегодня, 25 октября, проходит апелляция по делу «Красногвардейской группы» Хизб ут-Тахрир.
Люди пришли в качестве слушателей, но их на заседание не допустили. Возле здания суда изначально дежурили силовики, а после объявления полицейского в рупор о действии «режима повышенной готовности» людей стали задерживать. Силовики в камуфляже грубо затолкали людей и журналистов в заранее подогнанный автобус.
Заполненный тесный автобус уехал в сторону полицейского отделения. Среди задержанных — координатор «Крымской солидарности» Дилявер Меметов.
Уже после задержания суд удовлетворил ходатайство о допуске слушателей и разрешил пригласить пятерых людей в зал суда, но многие из пришедших этого решения не дождались из-за действий силовиков.
- Участников «Красногвардейской группы» задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года суд приговорил фигурантов дела Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева — к 12 годам, Арсена Абхаирова — к 13.