Египет планирует до конца года открыть новую столицу и объявил конкурс на название для нее

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The Capital Egypt / Facebook

Египет планирует до конца 2021 года открыть новую административную столицу страны и предложил вместе выбрать название и айдентику для нее. Об этом сообщает египетское издание Ahram.

Государственный инженерный орган, который реализует проект новой столицы, предложил прислать свои предложения по выбору названия и слогана для новой столицы, а также инновационного логотипа и визуальной идентичности. Визуальная айдентика новой столицы должна «отражать видение государства по созданию новых умных городов и развитию общества посредством науки, искусства, инноваций, устойчивого развития и современных технологий».

Граждане могут подать свои предложения сюда до 18 ноября. Комитет экспертов, интеллектуалов и писателей рассортирует и изучит предложения. Вот сайт с проектом новой столицы.

The Capital Egypt / Facebook

Новый город начали строить в 2016 году. Он находится на площади более 714 квадратных километров в 40 км к востоку от Каира. Будущая столица рассчитана на проживание 6,5 миллиона людей и размещение там всех министерств, парламента, правительственных учреждений и всех служб.

Отметим, что в истории Египта столицу переносят в другое место не первый раз. Каир стал столицей страны в 969 году. В 2019 году издание The Economist писало о двух причинах перенести столицу в этот раз. Первая — разгрузить Каир (шестой по величине мегаполис в мире, сейчас там живет 22 миллиона человек), вторая — изолировать государственные учреждения от большого скопления населения, чтобы избежать протестов и демонстраций, как это было в 2011 году в Каире.