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Глава парламента Стефанчук передал в Венецианскую комиссию законопроект о местном референдуме

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Facebook / Ruslan Stefanchuk

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук передал в Венецианскую комиссию законопроект «О местном референдуме». Об этом он сообщил в понедельник, 25 октября.

Стефанчук заявил, что рассчитывает получить «объективное экспертное заключение» по законопроекту. Отметим, что Венецианская комиссия — это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.

«Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне», — добавил глава парламента.

Проект закона № 5512 внесли в парламент 19 мая 2021 года сам Стефанчук и народные депутаты «Слуги народа», среди которых председатель партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Согласно законопроекту, предметом референдума может стать:

На местный референдум запрещено выносить вопросы:

Инициаторами референдума могут быть:

На территории оккупированных Крыма и части Донбасса проведение местного референдума возможно через три года с момента их возвращения под общую юрисдикцию Украины.