В Херсонской области разворачивают мобильный ковид-госпиталь на 120 коек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Евгений Малолетка
В Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых открывают мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в понедельник, 25 октября.
В госпитале смогут находиться 120 пациентов с коронавирусом. Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономный, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
Отметим, что Херсонская область находится в «красной» карантинной зоне. Вот перечень пунктов вакцинации в регионе.
- За сутки 21 октября в Украине установили три рекорда: выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом, умерших от него и вакцинированных.
- Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в эту зону перешла и Сумская область. А с 26 октября туда попадут Николаевская и Ровенская области.